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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسبانيا تهزم إنجلترا وتتوج بمونديال السيدات للمرة الأولى

مباراة إسبانيا وإنجلترا
مباراة إسبانيا وإنجلترا

توج منتخب إسبانيا للسيدات بلقب كأس العالم لكرة القدم بعد الفوز على إنجلترا بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم الأحد في أستراليا.


جاء هدف إسبانيا والمباراة الوحيد عن طريق اللاعبة  أولغا كارمونا في الدقيقة 29 من زمن المباراة.


كان منتخب إسبانيا قد تأهل إلى نهائي مونديال السيدات بعد التغلب على السويد بهدفين مقابل هدف، بينما صعد منتخب إنجلترا على حساب أستراليا صاحبة الأرض بنتيجة 3-1. 


يذكر أن منتخب السويد حصد برونزية مونديال السيدات، بعد الفوز على أستراليا بهدفين دون رد، أمس السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويتصدر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأكثر تتويجا بكأس العالم للسيدات 4 ألقاب، بينما حصد منتخب ألمانيا البطولة بطولتين.

وشهدت النسخة الحالية ظهور تاريخي لمنتخب المغرب كأول منتخب عربي يشارك في تاريخ البطولة، والنرويج مرة واليابان مرة.

وتأهل منتخب المغرب لثمن نهائي مونديال السيدات، قبل أن يودع البطولة من ثمن النهائي على يد فرنسا برباعية نظيفة.

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