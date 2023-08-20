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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: تصعيد 50 فريقًا للمشاركة في المسابقة العربية للبرمجة بشرم الشيخ

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.ضياء خليل رئيس صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ حول فعاليات المسابقة المصرية للبرمجة على مستوى الجامعات المصرية (The 2023 ECPC Egyptian Collegiate Programming Contest) والتي أقيمت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور د.إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية، ود.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بالصندوق.

وهنأ الوزير جميع الفائزين في المسابقة، مشيرًا إلى أهمية هذه المسابقات في صقل شخصية ومواهب الطلاب، وتطوير قدراتهم العقلية، وتعزيز روح الابتكار لديهم، وبخاصة في مجال البرمجة والتكنولوجيا، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتحفيز الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي يعد مبدأ الابتكار وريادة الأعمال أحد أبرز مبادئها، مثمنًا كافة الجهود التي يبذلها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم قدرات الطلاب الإبداعية في كافة المجالات التي تخدم أغراض التنمية في مصر.

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ومن جانبها، أشارت د.نانسي نجيب مدير برنامج اكتشاف النوابغ بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن تصفيات المسابقة جرت على مدار 10 أيام (7-17 أغسطس الجاري)، بمشاركة 2000 فريق من أكثر من 60 جامعة (حكومية، أهلية، خاصة) على مستوى جمهورية مصر العربية، وتم تصفيتهم إلى أكثر من 200 فريق في نهائي المسابقة، لافتة إلى فوز كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة بالمركز الأول، وفوز الجامعة الألمانية بالمركز الثاني والثالث.

كما أشارت د.نانسي نجيب إلى أنه تم تصعيد 50 فريقًا لتمثيل مصر في المسابقة الإقليمية العربية للبرمجة ACPC Arab Collegiate Programming Contest والتي ستقام نوفمبر 2023 بشرم الشيخ، والتي يتأهل منها الفرق الأوائل للمشاركة في المسابقة العالمیة الأخیرة، مسابقة البرمجة الجامعية الدولية ICPC .International Collegiate Programming Contest والتي تعد إحدى أشهر وأقوى مسابقات البرمجة، بمشاركة فرق من أشهر الجامعات العالمية، وتضيف المشاركة في هذه المسابقة مهارات وخبرات ضرورية، تقوي من قدرات الطلاب، وتؤهلهم للحصول على فرص عمل في أفضل الشركات العالمیة. 

وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي

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