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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ليبيا.. اتفاق "بنغازي" يدعم المضي قدما بمسار التسوية السياسية

صدى البلد

أبدت مصر ترحيبها بالبيان المشترك الصادر في مدينة بنغازي، عن كلٍ من الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، مُثمنة ما تضمنه من تأكيد للملكية الوطنية لأي حوار وطني أو مسار سياسي يقود البلاد نحو الاستقرار.
وقال أشرف العشري، مدير تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن هذا البيان يأتي استمرارًا للدور الذي تلعبه مصر لدعم الليبيين، والذي كان من أبرز محطاته استضافة القاهرة اجتماعًا للقيادات الليبية عام 2020، أسفر عن صدور "إعلان القاهرة"، والذي كان بمثابة الركيزة الرئيسية لحوارٍ سياسي سلمي يُسهم في حل الأزمة الليبية.

 القاهرة لعبت دورًا كبيرًا في استمالة المجتمع الدولي


وأشار إلى أهمية مخرجات الاتفاق الليبي، وإعطائه الديناميكية اللازمة لمجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، وذلك من أجل تولي الأُطر القانونية لاعتماد الاتفاقيات، وما يتم طرحه من مقترحات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال 6 أشهر.
وأكد أنه على مدى السنوات التسع الماضية، كان لمصر حضورٌ قويٌ بجهود حل الأزمة الليبية، تمثل في المشاركة الفعّالة بالمؤتمرات والقمم الدولية المعنية بهذا الملف، مشيرًا إلى أن القاهرة لعبت دورًا كبيرًا في استمالة المجتمع الدولي نحو التعاطي الإيجابي مع مسار التسوية السياسية في ليبيا.
وكانت مصر، جددت دعمها لمؤسسات الدولة الليبية، داعية جميع الأطراف الدولية إلى مساندة هذه الجهود الوطنية الخالصة، في إطار الالتزام بمبدأ دعم الحل الليبي-الليبي، وحرصًا على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقًا لتطلعات شعبها، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد. 
وأمس، اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6).

 

مصر لقوات المسلحة العربية الليبية حوار وطني الازمة الليبية مدينة بنغازي

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