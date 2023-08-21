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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأبيض يكسو بيروت| لماذا أصبح حفل عمرو دياب في لبنان أمنا قوميا؟.. كواليس 12 سنة من الغياب

صدى البلد

تصدّر عنوان الحفل الكبير الذي أحياه النجم عمرو دياب في بيروت ليلة أمس الأخبار المحلية والعربية، وشهدت هذه الليلة حضورًا جماهيريًا ضخمًا استمتع بأجواء الموسيقى والبهجة في أجواء مميزة.

 الحفل المنتظر وعودة عمرو دياب إلى لبنان

وبعد غياب دام لمدة 12 عامًا، عاد النجم عمرو دياب إلى لبنان ليحيي حفلًا استثنائيًا، وجاء هذا الحفل بعد استعدادات أمنية مشددة لضمان أمان الحضور وسلامة الحفل، وتم تأمين كافة الشوارع المحيطة بمكان الحفل، مما أدى إلى إغلاق أهم شوارع بيروت.

 

تفاصيل الحفل وتفاعل الجمهور

وشهد مسرح الحفل، توافد آلاف الجماهير قبل بدء العرض، حيث امتلأت المدرجات بالمحبين والمعجبين بعمرو دياب، وارتدى الجمهور الملابس البيضاء وأشعلوا أجواء الحفل بالفرح والسعادة، وبدأ عمرو دياب الحفل بأغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ"، وتفاعل الجمهور معه بشكل ملحوظ منذ اللحظات الأولى.

 

تأثير الحفل على المنطقة المحيطة

ورغم الحضور الكبير، إلا أن هناك آلاف من محبي عمرو دياب لم يتمكنوا من دخول المسرح، إذ احتشدوا في الشوارع المحيطة وعلى أسطح البنايات لمتابعة الحفل من الخارج، وهذا الإقبال الضخم يؤكد على شعبية الفنان وجاذبيته.

 

عبارات الشكر والتقدير

وبعد انتهاء الحفل، نشر عمرو دياب صورًا من الحفل على حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا: "بعض من مقتطفات وذكريات ليلة لا تُنسى في بيروت. شكرًا للجمهور الرائع على جعل هذه الليلة ساحرة ومميزة". كما أشاد بالجمهور وبطاقة المدينة وشغف الحضور.

 

تكريم عمرو دياب

وشهد الحفل تكريمًا خاصًا لعمرو دياب من قبل إيدي مارون، المدير التنفيذي لتطبيق أنغامي للموسيقى. جاء هذا التكريم تقديرًا للنجاحات الكبيرة التي حققها الفنان من خلال أغنياته التي تبث حصريًا عبر التطبيق.

نجاح الحفل وتأثيره الإيجابي

وشهد الحفل تفاعلًا كبيرًا وسط حضور غفير، وتزامن مع توجيه الوزير اللبناني للسياحة وليد نصار التحية والتقدير لعمرو دياب، حيث يعكس هذا الحفل تأثيرًا إيجابيًا على السياحة في لبنان ويشير إلى استقرار الوضع في البلاد.

وباستعادة عمرو دياب للغناء في لبنان بعد فترة طويلة من الانقطاع، أثبت الحفل نجاحه وجاذبيته الكبيرة، وهذه الليلة الاستثنائية تظهر تأثير الفن والموسيقى على الجماهير وتأكيدًا على أن الفن يمكن أن يكون وسيلة للتواصل والترفيه.

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