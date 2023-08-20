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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة التفتيش البيئى بالشرقية تعاين 11 موقعا جديدا لإنشاء محطات المحمول

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية و كذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانونى.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قامت وحدة التفتيش البيئى بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لعدد (11) موقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (الزقازيق - منيا القمح – أبو حماد – ديرب نجم – فاقوس ) وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لعدد 5 محطات شبكات محمول حيث تم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين ( وزارة الإتصالات - وزارة الصحة والسكان - وزارة البيئة) ومنها..

• أن ينشأ البرج على سطح خرساني.

• وأن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر من مرحلة رياض الأطفال حتي المرحلة الإعدادية.

• عدم إقامة برج تقوية شبكة محمول علي سطح مستشفي متكامل، لعدم التداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفي.

ومن جانبه أكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة قامت بفحص (52) نموذج تقييم أثر بيئى لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة على عدد (48) مشروع بعد التأكد من توفر الإشتراطات البيئية والصحية ، فضلاً عن إستيفاء (4) مشروعات لحين إستكمال الإشتراطات البيئية.

بالإضافة لقيام لجنة القياسات البيئية بإدارة شؤون البيئة بإعداد السجل البيئي لـ (3) منشآت و إجراء القياسات البيئية لعدد (6) منشآت (4 مطاعم – مستشفى – مخزن ) للتأكد من عدم وجود تأثير ضار لنشاط هذه المنشآت على البيئة.

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فضلاً عن قيام لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بإدارة شؤون البيئة بالتفتيش على (35) ورشة ( سيارات – ملابس) ، كما قامت لجنة التفتيش على المنشآت الصحية بالتفتيش على (5) منشآت صحية ( 4 مستشفيات خاصة – معمل تحاليل) بالإضافة لقيام لجنة التفتيش على محطات تموين السيارات بالتفتيش على (3) محطات تموين سيارات بالإضافة لقيام إدارة شؤون البيئة بالتفتيش على (4) شركات تعمل في مجال مكافحة الحشرات

واسفر التفتيش عن الغلق الفوري لعدد (3) ورش و معمل تحاليل وتحرير (3) محاضر جنح لمحطة تموين سيارات و(2) مستشفى والتنبية بإزالة المخالفات التي تم رصدها.

إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الاشتراطات البيئية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالشرقية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين سلامة المواطنين ضبط المخالفات ممدوح غراب محافظ الشرقية وزارة الصحة والسكان

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