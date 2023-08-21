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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023: شراء بيت وعربية

برج الجدي وحظك اليوم
برج الجدي وحظك اليوم

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 21 اغسطس على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

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برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 : تحذير للبنات

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 20 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023

قد تكون سعيدًا بمعرفة أن علاقة حبك ستكون سليمة هذا الأسبوع وأن النجاح المهني سوف يعانقك، سيساعدك الازدهار على شراء منزل أو سيارة، صحتك هي أيضا في حالة جيدة

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

اقضِ المزيد من الوقت مع العائلة، يمكن أن تكون هناك مشاكل بسيطة تتعلق بالأذنين والعينين، قد تزعجك صحة الفم أيضًا بحلول منتصف الأسبوع، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وابتعد عن الكحول هذا الأسبوع.  

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

يُقترح عليك التحلي بالصبر والحفاظ على علاقة ودية مع كبار السن والرؤساء.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

سترى الحياة الرومانسية تزدهر، سيكون هناك متعة وسعادة على مدار الأسبوع ولكن قد تنشأ أيضًا اختلافات طفيفة في الرأي، ومع ذلك ، قم بحلها قبل أن تصبح الأمور جادة، في النصف الأول من الأسبوع ، قد تقابل شخصًا جديدًا سيكون جزءًا من حياتك في السنوات القادمة.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

لا توجد مشاكل مالية خطيرة كبيرة في الحياة هذا الأسبوع، سيتم تسوية المستحقات القديمة المعلقة وقد تحصل أيضًا على قرض، ستعمل بعض مصادر الدخل الإضافية لصالحك ، مما يضمن لك المزيد من الثروة. 

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