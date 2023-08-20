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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 : تحذير للبنات

برج الجدي اليوم
برج الجدي اليوم

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الأحد 20 اغسطس على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

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برج الجدي وحظك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

تقابل شخصًا مميزًا اليوم لبدء علاقة جديدة، قد تتسبب التحديات الرسمية في حدوث مشكلات ولكن عليك التغلب عليها، اليوم جيد للاستثمارات الكبيرة ولكن الصحة مصدر قلق.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

قد يعاني عدد قليل من برج الجدي من مشاكل صحية ، حيث يتم إنفاق الكثير من الأموال على النفقات الطبية.  

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا

بعض المتخصصين في الرعاية الصحية لديهم جدول مزدحم، سيكافح موظفو المبيعات والتسويق اليوم لإقناع العملاء، واجه تحديات جديدة في مكان العمل لأن هذه التحديات ستسمح لك بإظهار قوتك.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

ستقع في الحب اليوم، سوف يقترح بعض الجدي المحظوظ شخصًا مثيرًا للاهتمام لتلقي ردود فعل إيجابية، تحتاج أنثى الجدي إلى توخي الحذر بشأن الحمل لأن برج الحب يتنبأ أيضًا بحمل غير متوقع اليوم.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

ستكون هناك بعض مصادر الدخل الإضافية وستتمكن أيضًا من العثور على الثروة عن طريق بيع جزء من العقار.

 

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