275.45 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل خلال العام الجاري 2023

سجَّلت "الغرفة التجارية العربية البرازيلية" ارتفاعاً في الصادرات البرازيلية إلى العالم العربي بنسبة 8 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 10.61 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ 9.825 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها من العام 2022.

وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بلغ إجمالي الصادرات البرازيلية إلى المملكة العربية السعودية 1.873 مليار دولار أمريكي، بينما بلغت الصادرات إلى دولة قَطر 155.91 مليون دولار أمريكي، وارتفعت الصادرات البرازيلية أيضاً إلى الكويت لتصل إلى 157.78 مليون دولار أمريكي وبَلغ إجمالي الصادرات إلى مصر 1.163 مليار دولار أمريكي، بينما سجَّلت الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة 1.646 مليار دولار أمريكي.

وأشارت تقارير الغرفة إلى أبرز المنتجات المُصَدَّرة إلى الدول العربية تضمنت الحوم والخامات وركام المعادن، والسكر والحبوب والبذور الزيتية وفول الصويا، واللؤلؤ الطبيعي أو الصناعي والمعادن الثمينة والمجوهرات والقهوة والشاي والتوابل.

وقال أوسمار شحفة، رئيس الغرفة "تضطّلع الغرفة التجارية العربية البرازيلية بدورٍ محوري في تمتين العلاقات بين البرازيل والعالم العربي. وتُعدّ هذه الأرقام خير دليل على العلاقات التجارية القوية والمتنامية بين الجانبين. وأفضت مبادراتنا الاستراتيجية المتنوّعة وجهودنا المُكثّفة إلى تمكين الغرفة التجارية من الاضطلاع بدور ملموس في زيادة الصادرات البرازيلية إلى المنطقة العربية. وتُؤكّد الزيادة المستمرة في الصادرات البرازيلية إلى البلدان العربية الالتزام المشترك بتنمية العلاقات الاقتصادية بما يعود بالفائدة على الجانبين. وتُعزز هذه العلاقة التجارية المزدهرة مكانة العالم العربي بصفته شريكاً استراتيجياً مهماً في شبكة التجارة العالمية للبرازيل."

ومن جهةٍ أخرى، ارتفعت صادرات الدول العربية إلى البرازيل في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 لتصل إلى 6.114 مليار دولار أمريكي مقارنةً بالأرقام المسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقاً لتقارير "الغرفة التجارية العربية البرازيلية"، بلغت الصادرات السعودية إلى البرازيل 1.986 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بينما بلغت الصادرات القطرية إلى البرازيل 408.50 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها. أمّا الصادرات الكويتية إلى البرازيل فبلغت 188.18 مليون دولار أمريكي، فيما سجّلت الصادرات المصرية إلى البرازيل 275.45 مليون دولار أمريكي. وبلغت الصادرات الإماراتية إلى البرازيل 722.07 مليون دولار أمريكي بين شهري يناير ويوليو من العام الحالي.

وتضمنت قائمة أهم المنتجات التي صدّرتها الدول العربية إلى البرازيل الوقود المعدني، والأسمدة والألمنيوم والبلاستيك والمواد الكيميائية غير العضوية والمعادن الثمينة، والملح والكبريت والأحجار والمواد الكيميائية العضوية والأسماك والحديد.