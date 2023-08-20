محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات النهائية بنموذج المنزل البيئي ومباني العاصمة الجديدة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، أعمال التشطيبات النهائية بنموذج المنزل صديق البيئة الذي تم تنفيذه بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.

وجّه المحافظ بتركيب وحدة طاقة شمسية لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة، تماشيًا مع الفكرة العامة للمنزل والتي تعتمد على استخدام مواد بناء بيئية وطاقة نظيفة مستدامة، كما وجه بزراعة أشجار مثمرة ونخيل بمحيط المنزل يدر عائد اقتصادي على المستفيد من تنفيذ الفكرة.

من ناحية أخرى، تابع المحافظ أعمال توصيل أحدث شبكات الاتصالات الرئيسية التي تربط بين المباني لضمان جودة شبكات المعلومات، كما شدد على سرعة الانتهاء من رصف الطرق الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المسئولة عن توصيل المرافق.