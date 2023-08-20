حالتهم مستقرة .. إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة أجرة في المنوفية

أصيب 12 شخصا في انقلاب سيارة اجرة علي مشروع ام خليفة بمركز الباجور، في محافظة المنوفية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقي اللواء عمرو رؤؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة البنحور بانقلاب سيارة ميكروباص علي طريق مشروع ام خليفة.

بالانتقال تبين إصابة 12 شخص ما بين كسور وجروح وحالتهم العامة مستقرة، وتم نقلهم إلي مستشفي الباجور.

وتوجهت المهندسة مروة زهران رئيس مركز ومدينة الباجور، إلى مستشفى الباجور التخصصي للاطمئنان علي حالة المصابين الصحية والتأكيد علي تقديم أوجه الرعاية لهم.



وأكد مدير المستشفى، علي علي قيام المستشفى بعمل الفحوصات اللازمة من أشعة وان كافة الحالات بسيطة تتراوح ما بين كدمات وردود بسيطة .



