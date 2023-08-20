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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم.. محافظ المنوفية يشهد تدشين فعاليات مبادرة خُطي

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

شهد اليوم الأحد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تدشين فعاليات مبادرة " خُطي " و التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لدعم ذوي الهمم تزامناً مع يوم العمل الإنساني ، بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بشبين الكوم.

 

  جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، محمد موسي نائب المحافظ ، والدكتورة أمل غنيم منسق عام حياة كريمة بالمنوفية ، والدكتورة أمل إسماعيل نائب المنسق العام للمؤسسة ، والعقيد أحمد سلامة مدير مكتب المؤسسة بالمحافظة ،  ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ، رئيس حي شرق شبين الكوم  ، و فريق متطوعي مؤسسة حياة كريمة .

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بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، كما تم تقديم عدد من العروض الفنية والغنائية قدمتها الفرقة القومية للموسيقي العربية بالمنوفية ، ووسط أجواء من البهجة والسرور  ، سلم محافظ المنوفية ( 51 ) كرسى كهربائى متحرك كمرحلة أولي لعدد من ذوي الهمم من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة ، وأجرى حواراً مفتوحاً مع الحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية ، مؤكداً حرصه وإهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جموع المواطنين لتلبية مطالبهم وتقديم يد العون لهم مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم وفقاً لأهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية .


وخلال اللقاء ثمن محافظ المنوفية الدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في تقديم كافة أنواع الدعم المادى والعينى والإنسانى لأهالى المحافظة من الحالات المستحقة وذوي الهمم اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية بإطلاق العديد من برامج الحماية الاجتماعية والمبادرات الإنسانية ، مؤكداً على أن المحافظة لن تتوانى عن بذل كافة الجهود في سبيل تنظيم العديد من اللقاءات الدورية للحالات الإنسانية وتعزيز التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى لوصول الدعم لمستحقيه .


فيما قدم ممثلو حياة كريمة الشكر إلى محافظ المنوفية لمشاركته البناءة في مختلف الفعاليات الخاصة بالمؤسسة وجهوده الملموسة على أرض الواقع بشتى القطاعات على أرض المحافظة ، كما أعرب الأهالي عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية ، وحرص واهتمام  محافظ المنوفية على الاستماع إلى مطالبهم ورفع جزء من المعاناة عن كاهلهم .


جدير بالذكر أن المرحلة الأولي من مبادرة " خُطي " قد إنطلقت اليوم الأحد في محافظة المنوفية وتستكمل أعمالها يوم الثلاثاء القادم بمحافظة الأقصر وستواصل المبادرة أعمالها في محافظة سوهاج يوم الخميس القادم .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المجتمع المدني المنوفية توفير حياة كريمة رئيس جامعة المنوفية كراسي متحركة

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