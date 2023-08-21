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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موعد نتيجة المرحلة الثانية وفتح باب تقليل الاغتراب

رفعت فياض
رفعت فياض

أكد رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أن هذه السنة قامت المرحلة الأولى باتخاذ عدد أقل من المتوقع، و الذي بلغ 112 ألف طالبا وطالبة فقط، و مع ذلك فإنها شغلت كل كليات القمة، موضحا: "كنا متوقعين أن يتبقى بعض الأماكن بالنسبة لشعبة الرياضيات في بعض كليات الهندسة لكنها أغلقت عند 85%".

وأوضح رفعت فياض، خلال لقائه ببرنامج 90 دقيقة المذاع على شاشة المحور، أن ترتيب كليات القمة اختلف هذه السنة من ناحية الإقبال، فأصبحت كلية الألسن تأتي في المرتبة الثانية بدلا من كلية إعلام بعد كلية اقتصاد و علوم سياسية، و ذلك نظرا لأن فرص العمل بكليات الإعلام أقل من وجهة نظر الطالب و أولياء الأمور عن كليات الألسن.

أكبر مرحلة في تاريخ التنسيق

وأضاف، أن المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة بهذا العام تحتوي على 350 ألف طالب و طالبة، و التي تعتبر أكبر مرحلة في تاريخ مكتب التنسيق، و تشغل 95% من الأماكن المتبقية بالجامعات.  

ونوه، إلى أن إعلان نتيجة المرحلة الثانية يوم الأربعاء أو الخميس القادم، و سيتم فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى و الثانية معا، مضيفا أن الطلبة الذي تم قبولهم بجامعات بعيدة من حقهم أن يتقدموا للتحويل إلى كليات مناظرة بمقر إقامتهم، و سيكون بنسبة 10% من إجمالي ما يتم قبوله بكل كلية.

رفعت فياض كليات الهندسة كلية الألسن كلية اعلام المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة

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