تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة يفتح في هذا التوقيت ..تفاصيل

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2023 ستنتهي في السابعة مساءً اليوم الأحد.

وأوضح فياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن هذه المرحلة تشمل ما يقرب من 350 ألف طالب وطالبة، ومع انتهاء هذه المرحلة، ستبدأ المرحلة الثالثة من عملية التنسيق في عام 2023.



ونوه بأن المرحلة الثانية من عملية التنسيق تشهد معدلات امتلاء تصل إلى 95% في معظم الكليات، مؤكدا أن طلاب المرحلة الثالثة لهذا العام سيكون لهم فرصة محدودة في الالتحاق بكليات التربية النوعية والكليات التي تتطلب اجتياز امتحان القدرات.

وأضاف أن الطلاب الذين ينجحون في الدور الثاني من امتحانات المرحلة الثالثة سيحفظ لهم حق الالتحاق بالكليات التي تتناسب مع مجموعاتهم.

وأكد أن الطلاب الذين يرغبون في التحويل من كلية مناظرة إلى كلية غير مناظرة يجب أن يكون مجموعهم مطابقًا لمجموع القبول بالكلية المستهدفة.

وأشار إلي أن الحد الأقصى للطلاب الذين يمكنهم الالتحاق بكلية مناظرة هو 10% من العدد الإجمالي للطلاب الذين تم قبولهم في تلك الكلية.

وأوضح أن عملية تنسيق الشهادات المعادلة بدأت اليوم وستستمر حتى 31 أغسطس، وستشمل الطلاب الذين حصلوا على شهادات ثانوية في الدول العربية.