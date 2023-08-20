عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة يفتح في هذا التوقيت ..تفاصيل

صدى البلد

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، أن المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2023 ستنتهي في السابعة مساءً اليوم الأحد.

وأوضح فياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن هذه المرحلة تشمل ما يقرب من 350 ألف طالب وطالبة، ومع انتهاء هذه المرحلة، ستبدأ المرحلة الثالثة من عملية التنسيق في عام 2023.


ونوه بأن المرحلة الثانية من عملية التنسيق تشهد معدلات امتلاء تصل إلى 95% في معظم الكليات، مؤكدا أن طلاب المرحلة الثالثة لهذا العام سيكون لهم فرصة محدودة في الالتحاق بكليات التربية النوعية والكليات التي تتطلب اجتياز امتحان القدرات. 

وأضاف أن الطلاب الذين ينجحون في الدور الثاني من امتحانات المرحلة الثالثة سيحفظ لهم حق الالتحاق بالكليات التي تتناسب مع مجموعاتهم.

وأكد أن الطلاب الذين يرغبون في التحويل من كلية مناظرة إلى كلية غير مناظرة يجب أن يكون مجموعهم مطابقًا لمجموع القبول بالكلية المستهدفة. 

وأشار إلي أن الحد الأقصى للطلاب الذين يمكنهم الالتحاق بكلية مناظرة هو 10% من العدد الإجمالي للطلاب الذين تم قبولهم في تلك الكلية.

وأوضح أن عملية تنسيق الشهادات المعادلة بدأت اليوم وستستمر حتى 31 أغسطس، وستشمل الطلاب الذين حصلوا على شهادات ثانوية في الدول العربية.

 

 

الإعلامية عزة مصطفى الشهادات المعادلة التربية النوعية “صدى البلد طلاب المرحلة الثالثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. كاف يعلن انسحاب ناد من دوري أبطال إفريقيا

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

التمريض81.4 % و83% للعلوم .. والبترول والتعدين والحاسبات 80%|توقعات تنسيق المرحلة الثانية 2023

قرار عاجل بشأن محاكمة مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

السر انكشف.. زوجة مدحت شلبي تكشف الفريق الذى يشجعه فى مصر

عاجل .. قرار جديد من وزير الرياضة بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك

شوبير يكشف تطورات جديدة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

ترشيحاتنا

جمال شعبان: الحزن يكسر عضلة القلب

إعلان اسم رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة قبل نهاية أكتوبر| تفاصيل

وزارة النقل تكشف السبب وراء تكدس الشاحنات على الحدود المصرية-السودانية.. صور

صحفى سودانى: معارك دامية فى أم درمان وخسائر كبيرة للدعم السريع

لاعتدائه على زميلته.. «الإدارية العليا» تؤيد الحكم على سائق بالمنوفية

نقيب الصحفيين: كريم أسعد «بخير» ويعود لمنزله خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفعت ألف دولار.. صدمة فتاة أمريكية لتعرضها لعملية “غش” في شراء كلب

مش خليجي.. القصة الكاملة لصاحب ترند نقطة العروس والمعازيم

أمريكا..فيديو لزبون ينقذ محالا من سرقة خطيرة.. وهذا ما حدث

بعد إصابته|اتحاد جدة يضع أحمد حجازي خارج الخدمة.. هل سيعود لـ الأهلي؟

فيديو

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

حفل زفاف يتحول إلى مأتم في لبنان.. تفاصيل قصة عروس طرابلس «فيديوجراف»

شاومينج تتهم المعلمين بمساعدتها .. تداول أسئلة امتحان اللغه الثانية باللجان

هاني عادل: لهذا السبب سميت مشروع الغنائي بالرجل الرمادي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ