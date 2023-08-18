كاتب صحفي: تطوير القاهرة التاريخية وترميم الآثار يكلف الدولة أموالا كثيرة

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن مشروع تطوير القاهرة التاريخية يؤكد أن الدولة المصرية لم يقتصر اهتمامها على إنشاء العاصمة الإدارية فقط لكنه شمل كل محافظات مصر.



وأضاف رفعت فياض خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن التطوير الذي تشهده البلاد يشمل مشروعات طرق ومحاور ومحطات كهرباء ومباني ومدن جديدة، متابعا: مشروع تطوير القاهرة التاريخية يهدف لجذب السياحة.

واسترسل: مناطق أضرحة آل البيت التي كانت تعاني من الإهمال والباعة الجائلين والعشوائيات، ولكن الآن أصبحت وجهة لجذب السياحة، منوها بأن مشروع تطوير القاهرة التاريخية وترميم الآثار يكلف الدولة أموالا كثيرة.



