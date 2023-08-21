وكيل أعمال لاعب سموحة يكشف حقيقة اقترابه من ليون الفرنسي.. فيديو

كشف محمد حلمي، وكيل أعمال اللاعب البنيني دوكو دودو، حقيقة العرض الخاص المقدم للاعب سموحة من نادي ليون الفرنسي.

وقال حلمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش»، الذي يُبث عبر قناة «صدى البلد»، «عرض ليون لدوكو دودو لاعب سموحة حقيقي»، مضيفًا: «مسؤولو ليون كانوا متابعين اللاعب من كأس أمم أفريقيا للشباب بمصر».

وتابع: «وصلنا لاتفاق بين الناديين بنسبة 80% لانتقال دوكو دودو لصفوف النادي الفرنسي»، مضيفًا: «المفاوضات مع ليون الفرنسي متوقفة على بعض المطالب من نادي سموحة».

وأشار حلمي إلى أن اللاعب يلعب مع منتخب بنين على المستوى الدولي، مضيفًا أنه كان هناك عروض من الدوري الفرنسي والبلجيكي.

وحول موقف لاعب الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي، الذي يعتبر محمد حلمي وكيلًا له، أشار إلى أن عبد الرحمن مجدي مكمل مع الإسماعيلي وتم إغلاق باب الرحيل مع اللاعب في الوقت الراهن.

https://www.youtube.com/watch?v=ygwuozPD1AU