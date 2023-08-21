محسن عبد المسيح: حل ازمة القيد فى مقدمة اهتمامات الإسماعيلي



قال محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة نادى الإسماعيلى إنه يشكر أعضاء الجمعية العمومية على وعيهم باختيار المجلس الجديد،موضحاً أنه كان هناك اتجاه لعدم حضورهم ولكن بقدومهم أنقذوا النادى من النفق المظلم.

أكد عبد المسيح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن هناك مجلس إدراة محب للنادى مؤكداً أن كل الخطوات مدروسة لافتا إلى انهم على علم بالمشاكل وبواطن الأمور فى النادى.

وطمأن عبد المسيح جمهور الإسماعيلى بأن جميع القرارات المقرر اتخاذها ستكون فى مصلحة النادى،مشيرا إلى أن حل أزمة القيد على رأس أولوياتهم،مؤكدا أن إيهاب جلال سيعمل بالعناصر المتواجدة معه.

أكد عضو مجلس إدارلاة نادى الإسماعيلى أن إيهاب جلال من المدريبن الكبار القادرين على العودة بالفريق إلى سابق عهده،ويملك العزيمة والحماس والمقومات التى تؤهله لتنفيذ طموحاته رغم المشاكل التى يعانى منها الفريق.