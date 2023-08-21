برلماني يطالب برفع الوعى ضد مخاطر الأمن السيبراني للمؤسسات والأفراد

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من جهود في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، مطالبا بضرورة رفع الوعى لدى كافة المؤسسات والأفراد بمخاطر الأمن السيبرانية وكيفية حماية أمن المعلومات.

وأوضح توفيق فى تصريحات له اليوم، أنه في ظل تزايد مخاطر التهديدات السيبرانية التي تستهدف القطاعات المختلفة ومنها القطاع الخاص بصفة عامة والشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، أصبح من الضرروة العمل والتنسيق بين كافة الجهات للتوعية من هذه المخاطر، ووضع الطرق المناسبة من أجل مواجهتها.

وقال عضو مجلس الشيوخ: "الحفاظ على المعلومات والخدمات الرقمية التي تقوم بها الدولة أمر لا غنى عنه من أجل منع التحايل للوصول إلى البيانات والحسابات الشخصية، لاسيما في ظل وجود محاولات للاختراق والاحتيال من جماعات مختلفة."

وأشار إلى أنه تفعيلا لاستراتيجية مصر 2030، وفي ضوء التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية في مصر، فلابد من توفير الأمان اللازم للبنية المعلوماتية حفاظا على مستقبل مصر، ومنزجهة أخرى رفع الوعى لجميع المتعاملين سواء الأفراد لحماية بياناتهم الشخصية، والشركات أيضا خاصة الصغيرة والمتوسطة.