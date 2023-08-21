عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماريمبا نسمة عبد العزيز فى أوبرا الإسكندرية

نسمة عبد العزيز
نسمة عبد العزيز

فى اطار فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال شهر اغسطس تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز حفلاً فى الثامنة مساء الاربعاء 23 أغسطس على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي اعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها النصر ، شط اسكندرية ، عم صابر ، حرمت احبك ، يونس ، إفتتاحية وليم تل ، هرمون السعادة ، قلبي دليلي ، صولو ماريمبا ، اغاني صعيدية ، صباح و مسا ، كراكشنجى ، مبيسألش عليا ، ألف ليلة ، تانجو جاز ، علي رمش عيونها ، صغيرة علي الحب ، مافيا ، تشاردس ، سواي ، مامبو ، ٣ دقات ، سهر الليالى .

مين يقدر يمنعه؟.. محمود سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع عادل إمام

رقص آيتن عامر وأسماء إبراهيم فى الساحل الشمالي

نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على الات الايقاع ، قامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت بها معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الاوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات .

 

أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الايقاع ) لبراعتها فى العزف على جميع الالات الايقاعية .

الاسكندرية الحفل الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر الماريمبا نسمة عبد العزيز المهرجان الصيفى للموسيقى المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء المهرجان الصيفي القاهرة والإسكندرية دار الأوبرا عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

الغاز بيسرب عندك.. بجملة واحدة أنهى حياة عشيق مرات أبوه | خاص

موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا بتصفيات الأمم الأفريقية

ليلة لم تنم فيها الوراق.. القصة الكاملة لـ واقعة حداد الجيزة

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

ترشيحاتنا

الأبيض يكسو بيروت| لماذا أصبح حفل عمرو دياب في لبنان أمن قومي؟!.. كواليس 12 سنة من الغياب

شفاف.. ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب إطلالتها في الرياض|شاهد

"بالتز" نام إلى الأبد| نهاية أشهر كلب في العالم.. صوره أضحكت الملايين.. وهذه قصته المؤثرة

سقوط 3 رجال شرطة مزيفين بعد عملية سرقة بأسوان

اشتراطات البناء 2023.. ضوابط جديدة لمنح التراخيص والتعلية تنتظر الموافقة.. تفاصيل

تنسيق جامعة الأزهر 2023 .. الموعد والفئات المتاح لها التقديم إلكترونيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها| 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة حمدي الميرغني

والزبائن موجودين.. شاهد مسنة تحطم صالون حلاقة رجالي بسيارتها في أمريكا

بفستان أبيض أنيق.. داليدا خليل ترقص بحفلة عمرو دياب في لبنان| شاهد

يؤدي للموت.. احذر استهلاك الملح والسكر بهذه الطريقة

فيديو

مين يقدر يمنعه؟.. محمود سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع عادل إمام

فضحوا بنتهم ولموا النقطة.. فرح عروس مصرية وخليجي يثير ضجة واسعة

أنا تريند وعايز أتجوزك.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يفاجئ حسناء ميامي

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ