ضبط شاب أنشأ حسابات وهمية على فيسبوك للتشهير بالسيدات في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية، القبض على شاب بتهمة التشهير بسيدات قرية كفر ميت سراج بمركز قويسنا علي صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

تلقي اللواء عمرو رؤؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بتلقيهم بلاغات من عدد سيدات القرية يتهمن شاب بالتشهير بهم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك ونشر كلام علي غير الحقيقة.

بالانتقال تمكنت قوات الشرطة من ضبط “ ع.ع ” ٢٣ سنة بتهمة انشاء حسابات وهمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والتشهير بسيدات القرية مدعيا وجود علاقات غير شرعية معهم.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.