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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمارك أبوظبي تحصد 3 جوائز ضمن فئات "ستيفي" العالمية للأعمال 2023

جمارك أبوظبي
جمارك أبوظبي

حصدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي 3 جوائز ضمن فئات جوائز ستيفي العالمية للأعمال 2023، التي تعد واحدة من الجوائز المرموقة في مجال تقدير وتكريم الإنجازات في قطاع الأعمال للشركات والمؤسسات والخدمات المتميزة، حيث حصلت على جائزتين ذهبية، وجائزة فضية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، حصلت جمارك أبوظبي على الجائزة الذهبية الأولى ضمن فئة أفضل إدارة للموارد البشرية لعام 2023 عن تجربتها في التحول الرقمي المبتكر، والثانية جائزة ابتكار العام – في مجال خدمات المستهلك عن منظومة الجمارك الخفية، فيما نالت الفضية في جائزة المدير التنفيذي للموارد البشرية لعام 2023 للقائد المؤثر.

ويأتي حصول جمارك أبوظبي على جوائز ستيفي العالمية للأعمال لعام 2023 والذي يضاف إلى سجل إنجازاتها الحافل بالنجاحات والجوائز العالمية، نتاج تطبيق أفضل الممارسات العالمية الرامية إلى تأسيس بيئة مؤسسية متمكنة تحقق رؤيتها بأن تكون هيئة جمركية رائدة عالمياً، تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة، وبما ينسجم مع التوجهات والرؤى الاقتصادية لدولة الإمارات، لاسيما مع مئوية الإمارات 2071، ومبادئ الخمسين عاماً القادمة، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.

وتشكل رحلة التحول الرقمي للموارد البشرية في جمارك أبوظبي نموذجاً يحتذى به في إدارة رأس المال البشري وتطبيق الأتمتة الشاملة وتطوير البنية التحتية التقنية بالاستفادة من ثورة الذكاء الاصطناعي، لدعم كوادرها البشرية بما يعزز الأداء الحكومي وجعله أكثر مواءمة مع متطلبات المستقبل، حيث تعتبر جمارك أبوظبي أول جهة حكومية في الشرق الأوسط تطبق مشروع الموارد البشرية المتكاملة على أوراكل السحابة، كما حصلت على تصنيف أفضل أماكن العمل في الشرق الأوسط "فئة المنظمات الكبيرة" واعتماد "أفضل بيئة عمل" لعام 2023 من منظمة “جريت بليس تو وورك” الأميركية العالمية المتخصصة في بيئة العمل عالية الثقة.

وتبنت جمارك أبوظبي منظومة الجمارك الخفية والتي تعد ضمن أهم مبادراتها لمشاريع الخمسين عاماً المقبلة، وتسهم في تعزيز الثقة واستدامة العلاقات مع الجهات ذات العلاقة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية ورفع جودة سعادة المتعاملين، إذ طبقت الإدارة العامة منظومة الجمارك الخفية الرقمية "تخليص جمركي بلا جهد" عبر توفير واجهات الربط المركزية لجميع المنصات المزودة للخدمات الجمركية، الأمر الذي ساهم في تقليل الزيارات لمراكز إسعاد المتعاملين، لتسجل في عام 2022 أقل من 10 زيارات، فيما بلغت قبل تطبيق المنظومة أكثر من 200 زيارة.

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