عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمروره بضائقة مالية.. مقاول يلقى نفسه بمياه الرياح التوفيقي بكفر شكر

نقل جثة
نقل جثة

تخلص مقاول من حياته بإلقاء نفسه في مياه الرياح التوفيقي بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بسبب مروره بضائقة مالية، جرى انتشال الجثة ونقلها لمستشفى كفر شكر التخصصي تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى. 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع شخص يدعي "ه. ا"، مقاول مقيم قرية المنشاه الكبري دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بإلقاء نفسه بمياه الرياح التوفيقي. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث والمسطحات المائية وتم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى كفر شكر التخصصي، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق. 

وكشفت التحريات الأولية أن المجنى عليه أقدم على التخلص من حياته لمروره بضائقة مالية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

القليوبية التحريات الاولية الرياح التوفيقي الصفة التشريحية اللواء نبيل سليم المباحث الجنائية المسطحات المائية المنشأة الكبري أمن القليوبية تحريات المباحث الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

البنك المركزي ينفي صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد

موضوعات متعلقة

زياد راح ضحية 150 جنيه .. تفاصيل جريمة بالقليوبية

تحرير 141 مخالفة لمخابز ومحلات سجائر بالقليوبية

لتميزه علمياً .. جامعة بنها تكرم باحث اكتشاف الديناصور

محافظ القليوبية يوافق على فتح فصول الخدمات بمدارس التعليم الفني

محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني

لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية| افتتاح البرنامج التدريبي لإعداد المدربين بجامعة بنها

"الجيزاوى" يتفقد المنشآت الجديدة لجامعة بنها بكفر سعد

بمشاركة 55 شركة.. انطلاق ملتقى «حياة كريمة» بالقليوبية لتوفير 7 آلاف وظيفة

ترشيحاتنا

هل تجدي التطعيمات السابقة؟| الصحة تحسم الجدل بشأن متحور كورونا الجديد "EG.5"

تطور جديد في صفقة انتقال محمد صلاح.. ماذا فعلت جماهير اتحاد جدة؟

مناخ العالم على حافة الهاوية| "ناسا" ترسم خريطة الطقس.. والنتائج مرعبة

48 ساعة.. تحويلات مرورية بالقاهرة لتنفيذ مشروع مول دايموند الأسمرات

بريطانيا.. الحكم على ممرضة بالسجن مدى الحياة لقتلها 7 أطفال

تعرف على آخر موعد للتقدم لجوائز القومي للترجمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. زوجة حمدى المرغني تثير الجدل فى عيد ميلادها

طرق التغلب على الإصابة بمتحور "ايريس"

القائمة الكاملة لعلاج التهاب المفاصل.. الأدوية والحيل المنزلية

بفستان ملفت.. بوسى تثير الجدل من أحدث ظهور لها

فيديو

اعتزال إجباري .. ماذا حدث للزعيم عادل إمام؟

نهاية قصة زيزو مع الزمالك.. محاولات لإقناع اللاعب بالبقاء في البيت الأبيض

تراجع كبير.. أسعار الذهب والدولار اليوم وعيار 21 يسجل انخفاضا

هانى عادل عن مشاركته في فيلم Hidden Strike : كنت خايف بسبب التنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ