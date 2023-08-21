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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب غريب من رئيس وزراء السويد بشأن طائرات إف 16

مقاتلات
مقاتلات

قال رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون ، اليوم الإثنين ، إن بلاده تريد طائرات مقاتلة للدفاع عن نفسها، وأنه لا توجد خطط حتى الآن لإرسال طائرات إلى أوكرانيا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأضاف كريسترسون: السويد بلد كبير جغرافيًا ؛ نحن بحاجة للدفاع عن أنفسنا".

ونقلت وسائل الإعلام السويدية  عن كريسترسون قوله: "لم نصل بعد إلى قوة الناتو".

وأضاف: "إنه توازن بين ما يمكننا مشاركته معهم وما يجب أن يكون لدينا.. حاليًا ، نحن جزء من تحالف F-16. ونتعاون مع 14 دولة لضمان حصول أوكرانيا على قدرات الطيران  المضادة".

وتعهدت هولندا والدنمارك يوم الأحد بإرسال ما يصل إلى 61 طائرة من طراز F-16 إلى أوكرانيا خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال كريسترسون: "لسنا في الوضع الامثل.. لكن سنبذل قصارى جهدنا لدعمهم جو يا، لكن لا توجد حاليًا التزامات جديدة لتوفير طائرات سويدية لأوكرانيا ".

كان زيلينسكي قال يوم الأحد إن الجيش الأوكراني بدأ المشاركة في رحلات تجريبية على متن طائرة مقاتلة سويدية من طراز جريبن وأن كييف تجري مفاوضات بشأن هذه الطائرات "لتظهر في سماء [أوكرانيا]".

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدنمارك وهولندا ، حيث تعهد البلدان بتقديم طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا. 
يأتي هذا القرار بعد وقت قصير من سماح الولايات المتحدة لهولندا والدنمارك بإرسال طائرات F-16 إلى أوكرانيا ، وهي خطوة أشاد بها زيلينسكي باعتبارها خطوة تاريخية نحو تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني.

وتخطط الدنمارك لتسليم 19 طائرة إلى أوكرانيا خلال السنوات الثلاث المقبلة ، بينما لم يتم تأكيد الرقم الدقيق من هولندا بعد.

لا يزال لدى سلاح الجو الملكي الهولندي 42 طائرة من طراز F-16 ، منها عاملة.
 

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