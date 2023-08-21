الديون 1.5 مليار جنيه.. هل يلجأ الزمالك لبيع نجومه لحل الأزمة المالية؟

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن المديونيات في نادي الزمالك في الوقت الحالي، والحلول المطروحة في الفترة الراهنة، من أجل الخروج من المأزق المالي الذي يعاني منه الفارس الأبيض في الفترة الحالية،

واقترح التقرير أن بيع نجوم فريق كرة القدم قد يكون هو الحل من أجل حل الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها الفارس الأبيض في الفترة المقبلة.

وجاء في تقرير قناة العربية، أن أزمات وتغييرات كبيرة تحيط بالزمالك في الفترة الراهنة، وهي التي أثارا قلقا واسعا بين جماهيره، وذلك قبل بدء الموسم الجديد في الكرة المصرية، وأولى الأزمات كانت استقالة جماعية لمجلس إدارة الفارس الأبيض برئاسة أحمد مرتضى منصور.

أزمة الزمالك قد تطيح بنجومه

واستشهد التقرير، بتصريحات أحمد مرتضى منصور قبل أن يعلن استقالته من مجلس الإدارة، أن نادي الزمالك يعاني من حروب عديدة من قبل أبناء النادي، وهو ما يعيق الزمالك بشكل كبير عن غيره، موضحا أن حسابات النادي المحجوز عليها وبها حوالي 100 مليون جنيه، وأن الزمالك عليه ديون تصل لـ 200 مليون جنيه.

وأوضح التقرير، أن وزارة الشباب والرياضة قبلت استقالة مجلس إدارة الزمالك، وستعمل على تشكيل لجنة لإدارة النادي لحين إجراء الانتخابات.

ولفت التقرير أن حسين لبيب، الذي سبق وتولى رئاسة الزمالك فجر مفاجأة مدوية تناقض تصريحات أحمد مرتضى منصور، إذ كشف عن أن مديونيات نادي الزمالك تخطت المليار ونصف جنيه، منها الغرامات وديون الكهرباء والضرائب وغيرها، كما أن الأزمة الأصعب التي تواجه الزمالك في الوقت الحالي هي العروض التي تطارد نجومه.

واستكمل، أن أحمد سيد زيزو هو اللاعب الأبرز في الزمالك الذي تلقى عروضًا مميزة خلال الفترة الماضية، إذ تلقى اللاعب عرضًا من الدوري السعودي ليلعب لفريق الشباب، ألا أن هذا العرض تم قبوله بالرفض من قبل النادي، فيما أكدت تقارير أن اللاعب يرحب بالاحتراف في الفترة الراهنة.

وأسهب، أن أموال تلك الصفقة قد تنقذ نادي الزمالك من كبوته المالية التي يعاني منها، لافتا إلى أن اللاعب عاد من جديد وأكد رغبته وتمسكه بالاستمرار في صفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وتحدث سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة الفارس الأبيض السابق عن أزمات النادي في الفترة الماضية قائلا إن الخلافات الأخيرة والمشاكل التي واجهت النادي في السنة الأخيرة تحت قيادة مرتضى منصور، "كنا ماشيين كويس لغاية آخر سنة بس".

وأضاف أن الخلافات أصبحت كثيرة في الموسم الأخير، والبعض من مجلس الإدارة اختلفوا مع مرتضى منصور، وهو منهم، ألا أنه كان هو صاحب القرار الأخير.