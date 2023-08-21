عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديون 1.5 مليار جنيه.. هل يلجأ الزمالك لبيع نجومه لحل الأزمة المالية؟

نادي الزمالك
نادي الزمالك

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن المديونيات في نادي الزمالك في الوقت الحالي، والحلول المطروحة في الفترة الراهنة، من أجل الخروج من المأزق المالي الذي يعاني منه الفارس الأبيض في الفترة الحالية، 

واقترح التقرير أن بيع نجوم فريق كرة القدم قد يكون هو الحل من أجل حل الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها الفارس الأبيض في الفترة المقبلة. 

وجاء في تقرير قناة العربية، أن أزمات وتغييرات كبيرة تحيط بالزمالك في الفترة الراهنة، وهي التي أثارا قلقا واسعا بين جماهيره، وذلك قبل بدء الموسم الجديد في الكرة المصرية، وأولى الأزمات كانت استقالة جماعية لمجلس إدارة الفارس الأبيض برئاسة أحمد مرتضى منصور. 

أزمة الزمالك قد تطيح بنجومه 

واستشهد التقرير، بتصريحات أحمد مرتضى منصور قبل أن يعلن استقالته من مجلس الإدارة، أن نادي الزمالك يعاني من حروب عديدة من قبل أبناء النادي، وهو ما يعيق الزمالك بشكل كبير عن غيره، موضحا أن حسابات النادي المحجوز عليها وبها حوالي 100 مليون جنيه، وأن الزمالك عليه ديون تصل لـ 200 مليون جنيه. 

وأوضح التقرير، أن وزارة الشباب والرياضة قبلت استقالة مجلس إدارة الزمالك، وستعمل على تشكيل لجنة لإدارة النادي لحين إجراء الانتخابات. 

ولفت التقرير أن حسين لبيب، الذي سبق وتولى رئاسة الزمالك فجر مفاجأة مدوية تناقض تصريحات أحمد مرتضى منصور، إذ كشف عن أن مديونيات نادي الزمالك تخطت المليار ونصف جنيه، منها الغرامات وديون الكهرباء والضرائب وغيرها، كما أن الأزمة الأصعب التي تواجه الزمالك في الوقت الحالي هي العروض التي تطارد نجومه. 

واستكمل، أن أحمد سيد زيزو هو اللاعب الأبرز في الزمالك الذي تلقى عروضًا مميزة خلال الفترة الماضية، إذ تلقى اللاعب عرضًا من الدوري السعودي ليلعب لفريق الشباب، ألا أن هذا العرض تم قبوله بالرفض من قبل النادي، فيما أكدت تقارير أن اللاعب يرحب بالاحتراف في الفترة الراهنة. 

وأسهب، أن أموال تلك الصفقة قد تنقذ نادي الزمالك من كبوته المالية التي يعاني منها، لافتا إلى أن اللاعب عاد من جديد وأكد رغبته وتمسكه بالاستمرار في صفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة. 

وتحدث سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة الفارس الأبيض السابق عن أزمات النادي في الفترة الماضية قائلا إن الخلافات الأخيرة والمشاكل التي واجهت النادي في السنة الأخيرة تحت قيادة مرتضى منصور، "كنا ماشيين كويس لغاية آخر سنة بس". 

وأضاف أن الخلافات أصبحت كثيرة في الموسم الأخير، والبعض من مجلس الإدارة اختلفوا مع مرتضى منصور، وهو منهم، ألا أنه كان هو صاحب القرار الأخير.        

الزمالك احمد مرتضي منصور وزارة الشباب والرياضة مرتضى منصور أحمد سيد زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

اشتراطات البناء 2023.. ضوابط جديدة لمنح التراخيص والتعلية تنتظر الموافقة.. تفاصيل

خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

ننشر بنود ضوابط موسم العمرة 1445 هـ .. مستند

نمو الناتج المحلي "صفر".. اقتصاد ألمانيا يتعرض لكارثة خلال الربع الثالث

وزير الطيران يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لإنشاء مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة

نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023.. برقم الجلوس

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن أشهر مطاعم الأكل الجاهز

السويد.. "حارق القرآن الكريم" يتعرض للضرب في ضواحي ستوكهولم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

فيديو

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهورا بطريقة غير متوقعة

600 كيلو قلبت السوق .. توقعات بإنخفاض الذهب في هذا الموعد

"عمار يا سعودية"|محمد الحلو في مرمى النقد بسبب تغيير كلمات أشهر أغانيه

رفع القيد وتحرير الأرصدة.. تحديات تواجه الزمالك بعد تعيين لجنة مؤقتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ