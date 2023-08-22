صادرات كوريا الجنوبية تتراجع 16.5% خلال أول 20 يوما من أغسطس

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، أن صادرات كوريا الجنوبية تراجعت بنسبة 16.5% على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من شهر أغسطس بسبب ضعف صادرات الرقائق والمنتجات البترولية.

وذكرت دائرة الجمارك الكورية، أن الصادرات وصلت إلى 27.9 مليار دولار خلال العشرين يوما، مقارنة بـ33.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف أن الواردات انخفضت بنسبة 27.9 % على أساس سنوي إلى 31.4 مليار دولار في العشرين يوما، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 3.6 ملياردولار.

وعلى صعيد آخر، أنهى المؤشر نيكي الياباني تعاملاته على ارتفاع الإثنين 21 أغسطس في ظل تعامل المستثمرين بحذر بعد الخسائر الفادحة الأسبوع الماضي وتخطيهم لخيبة الأمل الناجمة عن الخفض الضئيل لأسعار الفائدة في الصين.

وأنهى نيكي التعاملات مرتفعا 0.37% عند 31565.64 نقطة اليوم الاثنين منهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام، وتراجع المؤشر 3.15% الأسبوع الماضي وسجل أسوأ أداء أسبوعي له هذا العام. ومع ذلك، فقد ارتفع المؤشر بنحو 21% هذا العام ليصبح الأفضل أداء في آسيا.