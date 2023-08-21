205 آلاف سيدة بالدقهلية استفدن بوسائل تنظيم الأسرة منذ انطلاق 100يوم صحة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة الصحة أن إجمالى عدد المنتفعات بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة بلغ 205 آلاف و385 سيدة على مستوى مراكز وقرى المحافظة، وذلك منذ انطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

أوضح مكين أنه إجمالى زيارات المستفيدات الحاصلات على وسيلة بالعيادات الثابتة والمتنقلة تجاوز 181 ألفاً لافتاُ إلى حرص صحة الدقهلية إلى تنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية.

وأضاف مكين أنه فيما يخص أنشطة القوافل فقد بلغ عدد المترددين 11098 مواطناً كما تم إجراء عدد 2530 تحليلاً مختلفاً للمرضى،ونحو 572 حالة أشعة عادية وموجات صوتية إلى جانب تحويل 135 حالة للمستشفيات .

وأشار الدكتور أحمد المكاوى منسق المبادرات الرئاسية أنَّ خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

جدير بالذكر أن مبادرة "100 يوم صحة" انطلقت تحت شعار "أنزل وأكشف واطمئن من كل مكان في مصر"، لتقدم جميع الخدمات الصحية سواء الوقائية والتي تشمل التطعيمات واللقاحات والعلاجية وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع مستوى الوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي، وتقدم المبادرة خدماتها بالمجان خلال 100 يوم.

#العلاقات_العامة_لصحة_الدقهلية

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