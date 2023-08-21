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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"البحوث الإسلامية" يعلن أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية للحج والعمرة والأضحية

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية للحج والعمرة وشعيرة الأضحية لعام ١٤٤٤هـ؛ حيث يُمنح الفائزون مكتبة قيّمة من إصدارات الأزهر الشريف؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف الأنشطة الثقافية والمعرفية للجمهور؛ من أجل التوعية الدينية بطريقة سهلة ومبسطة، واستخدام الأدوات والوسائل الإلكترونية الحديثة على تشجيع المجتمع على القراءة.

واستهدفت المسابقة نشر الوعي المعرفي بمناسك الحج والعمرة، وفتح منصةٍ للتفاعل المثمر بين الأزهر الشريف وجميع فئات المجتمع، من أجل تشجيعهم على القراءة والمطالعة واقتناء المكتبات، وربط جميع أفراد المجتمع بالمواسم الدينية والوطنية، وتشجعيهم على التزود من المعرفة حول تلك المناسبات، خاصة ما لا يسع المرء جهله؛ حيث شهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور.

وأعلن المجمع أن أسماء الفائزين في المسابقة هم:
أحلام أحمد محمد - قنا
أحمد سيد شفيق مصطفى جاب الله - الدقهلية
إبراهيم أحمد مختار محمد رضوان - البحيرة
محمد علاء الدين سباعي السيد حسن - الشرقية
زياد ربيع محمد طلبه - الشرقية
عبد المنعم شعبان رزق السواح - الدقهلية
أحمد محمد ربيع أبو النور -الدقهلية
أميرة عبدالمنعم محمد أبو العنين -الدقهلية
شيماء محمد علي أحمد- المنوفية
أحمد رمضان محمد اسماعيل - الشرقية
السيد صلاح السيد أحمد مهنا - السويس
محمد طاهر عبد الوارث - كفر الشيخ
عمر أحمد عبد العزيز سيد أحمد - الشرقية 
رأفت عيد محمد إبراهيم - الأقصر
محمود السيد محمد فرج - الشرقية
أحمد  قدري عبدالقادر مختار - دمياط
محمد إبراهيم السيد أحمد إسماعيل - الشرقية
مروة أسامة عثمان جمعه - الدقهلية
ثناء محمد محمود الإمام - الجيزة
إسلام محمد محمود الشربيني - الدقهلية
عبير محمود محمود محمد حسنين - الدقهلية
أحمد عبد البديع عبداللطيف إبراهيم - الشرقية
نشأت عبد الحميد محمود أحمد - قنا
سميحة سالم محمد علي - الشرقية
أسماء عبدالرزاق سعد بخيت - الأقصر
أسماء جمال عبد الهادي - البحيرة
عمر عبد العزيز المأمون - الدقهلية
حسين أحمد حسين عبدالله - كفر الشيخ
المهدى عبدالخالق محمد حسن - الدقهلية 
خالد محمد محمد عبدالرحمن – الشرقية
أحمد حماده علي محمد - أسيوط
حاتم حامد عبده حسن - الدقهلية
مجدى السيد الشربينى - الدقهلية
قمر يوسف محمد الليثي - المنوفية
محمد فوزي عبدالمنعم السيد - الشرقية
جمال حسن حسن طاحون - الغربية
نجوى محمد احمد محمود - أسيوط
سارة محمد نبيل طنطاوي - القليوبية
محمد عبدالتواب حمدي عارف - المنيا
عبدالله عادل فتحى المرسى - الدقهلية
محمد فجر-  القاهرة
مروة محمد قناوي محمد - الأقصر
محمود على محمود أبو الوفا - سوهاج
ريتاج محمد محمد ربيع - الدقهلية
يحي محمد عبداللطيف نورالدين - قنا
هارون الرشيد خضري - القاهرة
محمد فقيه ظفير مظافر - القاهرة
إسلام هلال هلال محمد الأحول - البحيرة
أحمد محمد حسن محمد - الجيزة
نادية محمد محمد فتحي عبد المقصود - القليوبية

البحوث الإسلامية الازهر الشريف أسماء الفائزين المسابقة الثقافية الأضحية المسابقة الثقافية للحج والعمرة

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