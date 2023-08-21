شاهد | إمام عاشور يستعرض لياقته البدنية

شارك إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، جمهوره فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر إمام عاشور من داخل الجيم وهو يؤدي تمارين رياضية شاقة تبرز لياقته البدنية، مما حاز على اعجاب متابعيه.

وينتظر عشاق النادي الأهلي، قرعة كأس العالم للأندية والتي تضع الأهلي لأول مرة في مواجهات تاريخية مع فرق قارية بمستويات عالمية بعد الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية في الفترة الأخيرة.

وينتظر أن يعود الأهلي للتدريبات لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، على أن يخوض الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

الجهاز الفني للنادي الأهلي يحدد موعد المعسكر

وحدد الجهاز الفني للنادي الأهلي الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري، و7 سبتمبر المقبل موعدًا لإقامة المعسكر الذى تتخلله مباراتان وديتان بناء على طلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق.