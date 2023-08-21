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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد حبس مرتضى منصور .. عمرو الدرديري: نهاية شديدة القسوة

مرتضى منصور
مرتضى منصور

نشر الناقد الرياضي عمرو الدرديري منشورا غامضا بعد حبس مرتضى منصور 6 أشهر ، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب الدرديري: تتفق أو تختلف ،نهاية شديدة القسوة.

وقضت المحكمة الاقتصادية ، اليوم، بحبس مرتضى منصور 6 أشهر ، في القضية المتهم فيها بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

ووفقا للقانون الحكم الصادر اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها وعلى المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ.

كان محامي الموظفة تقدم ببلاغ يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشره منشورا بتاريخ 10 أبريل 2021، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفين عموميين لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.

الجدير بالذكر أن محكمة جنح الاقتصادية، تنظر جلسة محاكمة رئيس نادي الزمالك فى قضية أخرى تحمل رقم 1509 لسنة2022 جنح اقتصادية، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.

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