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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023: إعطاء الأولوية لصحتك

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)، ويتميز مولود السرطان بأنه حدسي، عملي، لطيف، نشيط، فني، محب للخير، مهتم بشئون الآخرين.

تعرف على توقعات برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال التقرير التالي.

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برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 : ترقية

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 21 أغسطس 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج السرطان وحظك اليوم الثلاثاء 22 اغسطس 2023

يمكن أن تكون الحساسية المتزايدة نعمة ونقمة في نفس الوقت ، لذا تأكد من إعطاء الأولوية لصحتك العقلية، احتضن إبداعك واسمح لنفسك بالانغماس في ممارسات الرعاية الذاتية التي تغذي روحك. 

برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

إذا كنت عازبًا فإن طاقة اليوم يمكن أن تزيد من رغبتك في تواصل أعمق مع شخص مميز، اغتنم هذه فرصة للتركيز على بناء روابط أعمق مع من يهمك أمرهم إذا كنت على علاقة ، فإن اليوم هو يوم ممتاز لقضاء وقت ممتع مع شريك حياتك.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

اغتنم هذه فرصة للتركيز على صحتك الجسدية والعقلية يمكن أن يشمل ذلك الانغماس في ممارسات الرعاية الذاتية مثل التأمل أو اليوجا أو أخذ حمام مريح خذ الوقت الكافي للاستماع إلى جسدك وإعطاء الأولوية للراحة والترطيب والأطعمة المغذية.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهني

قد تشعر بمزيد من الارتباط بزملائك اليوم حيث يبرز القمر الموجود في برجك العمل الجماعي والتعاون، يمكنك الاستفادة من العمل في مشروع مع شخص يكمل نقاط قوتك ويخرج أفضل ما فيك، كن منفتحًا على تعلم أشياء جديدة والبحث عن ردود الفعل ، حيث يمكن أن يساعدك ذلك على النمو مهنيًا

برج السرطان وتوقعات الأبراج 2023

ضع في اعتبارك إنشاء خطة مالية للأسابيع المقبلة ، وكن سباقًا في إدارة أموالك.

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