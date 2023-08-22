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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يكشف آخر التطورات في الزمالك.. وموعد اختيار الإدارة الجديدة| فيديو

صدى البلد

نقل الإعلامي هاني حتحوت، تصريحات عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حول تطورات الموقف فيما يتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي.

وقال صبحي، خلال تصريحات خاصة لبرنامج «الماتش»، مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»، «الجهة الإدارية مكلفة ومنوطة بتكليف واختيار لجنة ثلاثية لتسيير الأمور داخل الزمالك».

وأضاف صبحي أن «وزارة الشباب والرياضة تدرك جيدًا أن الزمالك من أكبر المؤسسات الرياضية في مصر».

وأشار وزير الرياضة إلى أن الجهة الإدارية ستختار ثلاثي يدير النادي لإدارة العملية الانتخابية لاختيار مجلس إدارة يقود الزمالك في دورة انتخابية كاملة لمدة 4 سنوات.

وتابع الوزير: «يجرى الكشف عن أسماء اللجنة الثلاثية خلال الأيام القليلة المقبلة وفقًا للوائح والقوانين، والأهم حاليًا اختيار الثلاثي لإدارة الأمور بالنادي، ولن يجرى التطرق إلى تعيين أي لجان أخرى، مثل لجنة حكماء أو خبراء».

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