توقيتكم غلط.. نبيل الحلفاوي ينتقد حملات الهجوم على صفقة الأهلي

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، تعليقاً حاد للنقاد، بشأن صفقة الأهلي سوزا.

وكتب “الحلفاوي”، عبر حسابه على تطبيق إكس: “‏بيهاجموا سوزا والإدارة وكولر من دلوقت.. واحنا لسه مش عارفين الصفقة هتخلص أصلا ولا لأ.. ‏توقيتكم غلط يا مستعجلين.. أجلوا الهجوم يمكن ما يجيش وتبقوا حرقتوا الكلمتين اللي أنتم حافظينهم”.

من جانب اخر، أرسل النادي الاهلي خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه الاستفسار عن موعد ومكان بطولة السوبر المحلي التي تقام سنويًا من مباراة واحدة بين بطل الدوري والكأس.



وطالب الأهلي معرفة لائحة البطولة والحقوق التسويقية والجوائز المالية الخاصة بها. وعما إذا كان هناك تعديلات جديدة قد طرأت على نظام البطولة المعمول به في المواسم الماضية.



وقال الأهلي أن هذا الأمر جاء ذلك لتوفير كافة المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي حتى يقوم بالترتيبات الإدارية والفنية وفق مشاركات الفريق المقررة في الموسم الجديد محليًا وقاريًا.