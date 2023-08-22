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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22-8-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الثلاثاء 22-8-2023 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مواجهات تحديد المتأهل للمجموعات في دوري أبطال أوروبا منها لقاء جلاسكو رينجرز بطل أسكتلندا مع أيندهوفن الهولندي إلي جانب مواجهات دوري أبطال أسيا والذي يجمع بين  الوكرة القطري الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي ونافباخور نامانجان بطل أوزبكستان، والنصر السعودي مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

راكوف - بولندا ×كوبنهاجن - الدنمارك - الساعة 10 مساء

جلاسكو رينجرز - إسكتلندا× آيندهوفن - هولندا- الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

الوكرة -قطر× نافباخور نامانجان - أوزبكستان- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports AFC HD

تركتور سازي تبريز - إيران× الشارقة - الإمارات- الساعة 7 مساء

النصر -السعودية× شباب الأهلي دبي - الإمارات- الساعة 8:20 مساء

العربي -قطر× أولماليك - أوزبكستان- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports AFC HD

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