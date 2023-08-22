استجابة لـ«صدى البلد».. «الشرقية للصرف الصحي» ترد على شكوى أهالي قرية بنايوس

استجابة شركة المياه، بمحافظة الشرقية، لما نشر على موقع “صدى البلد” من شكوى أهالي قرية بنايوس بالزقازيق، العائمة في مياه الصرف.

وجاء الرد: “تم تسليم محطة الرفع بمشروع صرف صحي قرية بنايوس مركز الزقازيق، محافظة الشرقية، ودخولها الخدمة، وتم التسليم الجزئي لشبكة الانحدار، وجارِ استكمال باقي الفرعات المتبقية من الشبكة بالقرية، والتي تقع داخل الحيز العمراني”.

وكانت شكوى المواطنين، تضمن أن حالة من الغضب سادت في قرية بنايوس مركز الزقازيق محافظة الشرقية، عقب اقتحام مياه الصرف الصحي للمنازل والشوارع لحد أنها تعيق السير في الشوارع في بعض الأوقات، بالإضافة إلى الخوف من انتشار الأمراض والأوبئة في ظل انتشار الفيروسات وذلك لعدم اكتمال شبكة الصرف الصحى بالقرية .

وقال محمود عبد العال فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى “ بين الناس ” الذى يقدمها موقع صدى البلد : حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا من كل الاتجاهات سواء من انتشار الفيروسات ، أو من انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بسبب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل بعد تحول الشوارع إلى برك ومستنقعات لمياه الصرف الصحي ".

وأضاف : أن الأهالي قدموا العديد من الشكاوى للجهات المعنية ولكن لا توجد استجابة علي الشكوي حتي الآن، قائلاً :" لم نعد نتحمل هذا الإهمال، مياه الصرف الصحي تسللت من الشوارع إلى المنازل وأصبحت الحياة غير آدمية والجميع الآن يعيش في خطر ومهدد بالإصابة بالأمراض والأوبئة".