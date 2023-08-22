حزب بيو تاي التايلاندي يطلق عرضًا لرئاسة الوزراء ورئيسه الهارب يتطلع إلى العودة

يسعى حزب 'بيو تاي' التايلاندي إلى تشكيل حكومة جديدة مع بعض أكبر منافسيه في تصويت برلماني يجرى اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع وعد زعيمه الهارب تاكسين شيناواترا بعودة تاريخية من المنفى الذي دام 17 عاما.

وتخضع تايلاند لحكومة انتقالية منذ مارس/آذار، ويواجه برلمانها الجديد طريقا مسدودا منذ أسابيع بعد أن منع المشرعون المحافظون الفائزين في الانتخابات المناهضة للمؤسسة 'تحرك للأمام'، مما ترك حزب 'بيو تاي' الشعبوي ذو الوزن الثقيل لقيادة جهد جديد.

وافق حزب Pheu Thai، الفائز بخمسة انتخابات على مدى العقدين الماضيين، وهو قوة سياسية أسستها عائلة المليارديرات شيناواترا، على تحالف مثير للجدل يضم حزبين مدعومين من الجيش الذي أطاح باثنين من حكوماته في انقلابات في عامي 2006 و2014.

ويجب أن يقرر مجلس النواب ومجلس الشيوخ المعين من قبل الجيش يوم الثلاثاء ما إذا كان سيؤيد ترشيح سريثا تافيسين لرئاسة الوزراء، وهو قطب العقارات الذي دخل إلى السياسة قبل بضعة أشهر فقط.

وقالت سريثا يوم الاثنين إن حزب حزب بيو تاي فشل في الحصول على الأغلبية المطلقة التي كان يستهدفها، لذا فإن فرصته الوحيدة للحكم كانت بالشراكة مع بعض المنافسين الذين تعهدوا بعدم العمل معهم.

وقالت سريثا، التي تحتاج إلى دعم أكثر من نصف المجلس التشريعي: 'الأشياء التي قيلت خلال الانتخابات كانت شيئا واحدا. لكننا لم نحقق الأغلبية الساحقة حقا، لذلك كان علينا أن نتراجع'.

'نحن لا نكذب على الناس، ولكن علينا أن نكون واقعيين.'

ومن شبه المؤكد أن تطغى على انتخابات يوم الثلاثاء العودة الدراماتيكية المحتملة لتاكسين البالغ من العمر 74 عاما، وهو رئيس وزراء سابق محبوب ومكروه بنفس القدر في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وفر إلى الخارج في عام 2008 لتجنب عقوبة السجن بتهمة إساءة استخدام السلطة، بعد عامين من إطاحة الجيش به بدعوى الفساد وعدم الولاء للنظام الملكي.

ثاكسين، رجل الشرطة السابق وقطب الاتصالات ومالك نادي كرة القدم الإنجليزي الممتاز، فاز بقلوب الملايين من التايلانديين من الطبقة العاملة من خلال هبات شعبوية تراوحت بين الصدقات النقدية والقروض القروية إلى الإعانات الزراعية والرعاية الصحية الشاملة.

لكن صعوده السريع وموجة من الرأسماليين الجدد جعلوه على خلاف مع مجموعة من الملكيين والعسكريين وعائلات المال القديمة، مما أدى إلى صراع مستعصي على السلطة لا يزال مستمرا حتى اليوم.

ويصر تاكسين على أن جميع التهم والادعاءات الموجهة ضده تم تلفيقها لإبعاده عن السلطة، ووعد مراراً وتكراراً على مر السنين بالعودة.

ومن المتوقع أن يتم القبض عليه عند عودته ونقله مباشرة إلى المحكمة العليا لجلسة استماع ثم نقله إلى السجن، بحسب مفوض الشرطة الوطنية.

ومع ذلك، فهو يبدو عازماً وواثقاً على مواصلة العمل خلال هذه الفترة، مع تكهنات واسعة النطاق بأن تحالف حزب 'بيو تاي' مع أعدائه كان جزءاً من صفقة خلف الكواليس ربما أبرمها ثاكسين للسماح بعودته.

وتنفي حزب 'بيو تاي' تورط تاكسين في محاولتها تشكيل حكومة، ونفى الزعيم السابق لعدة أشهر التآمر مع الجنرالات الذين قادوا الانقلابات ضده وضد شقيقته ينجلوك شيناواترا في عامي 2006 و2014.

وقال ثاكسين على منصة التواصل الاجتماعي 'إكس' (تويتر سابقا): 'غدا، الساعة التاسعة صباحا، أريد الحصول على إذن بالعودة للعيش على الأراضي التايلاندية واستنشاق الهواء مع التايلانديين الآخرين'.