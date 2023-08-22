بعد حفل لبنان.. شريهان توجه رسالة لـ عمرو دياب| شاهد

شاركت الفنانة شريهان، فيديو، من حفل الفنان عمرو دياب في لبنان، عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت شريهان: “بسم الله ما شاء الله.. احفظه يا رب”.

وبعد غياب طويل دام لمدة 12 عامًا، للفنان الكبير عمرو دياب عاد ليحيي حفلًا استثنائيًا، وجاء هذا الحفل بعد استعدادات أمنية مشددة لضمان أمان الحضور وسلامة الحفل، وتم تأمين كافة الشوارع المحيطة بمكان الحفل، مما أدى إلى إغلاق أهم شوارع بيروت.

وشهد مسرح الحفل، توافد آلاف الجماهير قبل بدء العرض، حيث امتلأت المدرجات بالمحبين والمعجبين بعمرو دياب، وارتدى الجمهور الملابس البيضاء وأشعلوا أجواء الحفل بالفرح والسعادة، وبدأ عمرو دياب الحفل بأغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ"، وتفاعل الجمهور معه بشكل ملحوظ منذ اللحظات الأولى.