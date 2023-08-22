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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال| رونالدو يتجول بالجلابية السعودي وصديقة نيمار بالعباءة.. نبيل الحلفاوي ينتقد حملات الهجوم على صفقة الأهلي

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

أثاروا جدلا.. رونالدو يتجول بالجلابية السعودي وصديقة نيمار بالعباءة| شاهد

انتشرت خلال الآونة الأخيرة مقاطع فيديو، أثارت حالة جدل لسرعة التأقلم مع المجتمع السعودي، من قبل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصديقة البرازيلي نيمار. 

كريستيانو بالجلباب السعودي

ولفت كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، الأنظار إليه أثناء تجوله بالزي الرسمي السعودي والجلباب الأبيض.

 

 

توقيتكم غلط.. نبيل الحلفاوي ينتقد حملات الهجوم على صفقة الأهلي

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، تعليقاً حاد للنقاد، بشأن صفقة الأهلي سوزا.

وكتب “الحلفاوي”، عبر حسابه على تطبيق إكس: “‏بيهاجموا سوزا والإدارة وكولر من دلوقت.. واحنا لسه مش عارفين الصفقة هتخلص أصلا ولا لأ.. ‏توقيتكم غلط يا مستعجلين.. أجلوا الهجوم يمكن ما يجيش وتبقوا حرقتوا الكلمتين اللي أنتم حافظينهم”. 

 

محمد صلاح يثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد صلاح في صورة بملامح غامضة، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير. 

أبرز العناوين البرازيلي نيمار البرتغالي كريستيانو رونالدو التواصل الاجتماعي انستجرام النصر السعودي صفقة الأهلي لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو نبيل الحلفاوي

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