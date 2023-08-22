التصلب الضموري.. مدرس فلسفة يستغيث من نفس حالة مؤمن زكريا

استغاث محمود عبد الكريم، مدرس الفلسفة، في منطقة شبرا، من إصابته بمرض التصلب الضموري وهو مرض نادر، نفس حالة لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا.

وتبلغ تكلفة علاجه شهرياً حوالي ٤٠ آلف جنيه، الأمر الذي يكلفه اموالاً طائلة لا يقدر على تحملها.

وجاء في استغاثته، تطلب حالته للسفر خارج مصر للعلاج، لتدهور حالته الصحية، ولكن تبقى تكلفة السفر عائقاً ويطالب بالنظر لحالته من قبل المسئولين.



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