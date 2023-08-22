عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

التصلب الضموري.. مدرس فلسفة يستغيث من نفس حالة مؤمن زكريا

صدى البلد

استغاث محمود عبد الكريم، مدرس الفلسفة، في منطقة شبرا، من إصابته بمرض التصلب الضموري وهو مرض نادر، نفس حالة لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا.  

وتبلغ تكلفة علاجه شهرياً حوالي ٤٠ آلف جنيه، الأمر الذي يكلفه اموالاً طائلة لا يقدر على تحملها.  

وجاء في استغاثته، تطلب حالته للسفر خارج مصر للعلاج، لتدهور حالته الصحية، ولكن تبقى تكلفة السفر عائقاً ويطالب بالنظر لحالته من قبل المسئولين.  


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الخط الساخن 5731 تدهور حالته الصحية حالة مؤمن زكريا حل مشاكل المواطنين مؤمن زكريا مشاكل المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

بحد أدنى 7%.. موعد زيادة المرتبات قبل صرف مستحقات أغسطس وحقيقة تبكيرها

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

القابضة للصناعات الكيماوية تتلقى عروضا لشراء جزء من حصتها في إيسترن كومباني

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مضاد حيوي يؤدي إلى الوفاة.. احذروا هذه الأدوية وتخلصوا منها فورا 

بعد موافقته.. تقارير: خطوة أخيرة تفصل محمد صلاح عن اتحاد جدة

اختار بين هذه الكليات المتاحة.. بشرى سارة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي

ترشيحاتنا

لقتل البكتيريا.. أطعمة يجب نقعها قبل الأكل والطبخ والقلي

ضربة لـ الدولار.. الأخضر ينخفض قبل اجتماع محافظي البنوك المركزية

بالأرقام.. تعرف على حجم الاكتشافات البترولية في السنوات الأخيرة بمصر

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو تجمعات المواطنين في إحدى المحافظات

تحفظات على المشاركة.. الأهلي يهدد بالانسحاب من كأس النخبة بسبب الزمالك

ماما وعم حسن بتاع المطبخ.. ابنة البلوجر أم زياد: أبويا اللي شاف الفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج تتمتع بالحاسة السادسة| تعرف عليها

السيدات أكثر.. دراسة تحذر من انتشار هذا المرض بين مليار شخص

بين المرتبطين عاطفيًا .. أبراج تلعب دور حمامة سلام

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ