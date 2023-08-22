عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عشان الاختيارات كتير.. كيف تشتري أفضل موبايل يدوم العمر معك؟

عشان الاختيارات كتير..ازاي
عشان الاختيارات كتير..ازاي تشتري أفصل موبايل يعيش معاك

مع وجود العديد من الخيارات المتاحة في السوق، يكون من الصعب معرفة كيفية اختيار هاتف ذكي جيد. 

وفيما يلي بعض النصائح التي ستساعدك على اتخاذ قرار مستنير:

• حدد ميزانيتك. الهواتف الذكية متوفرة في مجموعة واسعة من الأسعار، لذلك من المهم تحديد ميزانيتك قبل البدء في التسوق. سيساعدك هذا على تضييق نطاق الخيارات المتاحة لك.

• فكر في احتياجاتك. ما هي الأشياء التي تريد أن تفعلها بهاتفك الذكي؟ هل تريد استخدامه للتواصل فقط، أم أنك تريد أيضًا استخدامه للألعاب، أو التصوير الفوتوغرافي، أو مشاهدة الفيديوهات؟ بمجرد أن تعرف احتياجاتك، يمكنك البدء في البحث عن هواتف تلبي هذه الاحتياجات.

• قم بإجراء بعض الأبحاث. بمجرد أن تعرف ميزانيتك واحتياجاتك، يمكنك البدء في إجراء بعض الأبحاث حول الهواتف الذكية المتاحة. اقرأ المراجعات، واقارن الأسعار، وتعرف على الميزات المختلفة التي تقدمها الهواتف المختلفة.

• جرب الهاتف قبل شرائه. بمجرد أن تقلص خياراتك إلى عدد قليل من الهواتف، من المهم أن تجرب الهاتف قبل شرائه. هذا سيساعدك على التأكد من أنه مناسب لحجم يدك، وأنه سهل الاستخدام، وأنه يتمتع بالمميزات التي تريدها.

• لا تتردد في طلب المساعدة. إذا كنت لا تزال غير متأكد من كيفية اختيار هاتف ذكي جيد، يمكنك طلب المساعدة من أصدقائك أو عائلتك، أو من الخبراء في متاجر الهواتف الذكية.

إليك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند اختيار هاتف ذكي:

• المعالج: المعالج هو المسؤول عن أداء الهاتف. كلما كان المعالج أفضل، كلما كان الهاتف أسرع وأكثر كفاءة.

• الذاكرة العشوائية (RAM): الذاكرة العشوائية (RAM) هي المسؤولة عن تشغيل التطبيقات في الخلفية. كلما زادت سعة الذاكرة العشوائية، كلما كان بإمكانك تشغيل المزيد من التطبيقات في نفس الوقت دون أن يتباطأ الهاتف.

• الكاميرا: إذا كنت تهتم بالتصوير الفوتوغرافي أو الفيديو، فتأكد من اختيار هاتف بكاميرا جيدة.

• البطارية: عمر البطارية هو من أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار هاتف ذكي. تأكد من اختيار هاتف ببطارية ذات سعة كبيرة، حتى تتمكن من استخدامه طوال اليوم دون الحاجة إلى شحنه كثيرًا.

• النظام التشغيل: هناك نظامي تشغيل رئيسيان للهواتف الذكية، وهما أندرويد و iOS. كل نظام تشغيل له مزاياه وعيوبه، لذلك من المهم اختيار النظام التشغيل الذي تفضله.

بمجرد أن تأخذ في الاعتبار جميع هذه العوامل، يمكنك البدء في اتخاذ قرار بشأن هاتف ذكي جديد. تذكر أن أفضل هاتف لك هو الهاتف الذي يلبي احتياجاتك وميزانيتك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

"مشاكل عالم أول"|تعليق ساخر من مدرب المنتخب السابق على قميص الأهلي الجديد

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مصير زيزو مع الزمالك

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

موضوعات متعلقة

أفضل موبايل Oppo للفئة المتوسطة لعام 2023

اشتريه وأنت مغمض..مبيعات قوية جدا لهواتف OnePlus

أخيرا هتقدر تعدل في أي حاجة بعتها على واتساب.. الطريقة هنا

كوريا الشمالية تهاجم بقوة جارتها الجنوبية والولايات المتحدة عن طريق التكنولوجيا

لو بتفكر تشتري ومحتار.. من الأفضل في الكاميرا iPhone ولا سامسونج

تحذير منعا لاحتراق هاتفك.. إزاي تحافظ على بطارية موبايلك في الصيف

أفضل إصدار موبايل iPhone يمكنك شراؤه في 2023

بـ 4100 جنيه.. موبايل جديد من Honor للفئة المتوسطة

ترشيحاتنا

تنسيق وتشاور.. شكري وبلينكن يتحركان لمواجهة التحديات المتزايدة على الساحتين الإقليمية والدولية

البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر:السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين

التحذير الاخير.. الصين توجه كلمة أخيرة لليابان قبل تصريف مياه فوكوشيما

فضل التعاون بين الناس وكيفية عمله.. دار الإفتاء توضح

فرنسا: لم نطلب استخدام الأجواء الجزائرية في العملية العسكرية المحتملة ضد النيجر

وزير الرياضة: ندرس منح قرض للزمالك.. وهذا موقف المجلس السابق من الانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

بعد ضبط أدوية مغشوشة.. اكتشف أضرار المضادات الحيوية

فيديو صادم.. سائق يدهس المارة في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية

لو بتعاني منه.. كيف يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بسرعة؟

فيديو

أول فرمانات خالد بيبو في الأهلي.. طلب صلاحيات عبدالحفيظ وإبعاد غالي.. فيديوجراف

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ