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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس رياضية.. أسما شريف منير تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

أسما شريف منير
أسما شريف منير

شاركت الفنانة ةسما شريف منير متابعيها وجمهورها صورا جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسما منير وهي تستعرض لياقتها البدنية مرتدية ملابس رياضية،في أحد الشوارع. 

ولاقت الصورة إعجاب متابعيها الذين بادروا بكتابة التعليقات الإيجابية.

أحدث أعمال شريف منير 

وكانت أحدث أعمال الفنان شريف منير الفنية، هو مسلسله “إجازة مفتوحة”، الذي تم عرضه في أواخر 2021.

ويجسد شريف منير خلال الأحداث دور أب، متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدته،كما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدور شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق الفنانة لقاء الخميسي.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة شريف منير، ولقاء الخميسي، وسميحة أيوب، وملك قورة، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وملك قورة، وهشام إسماعيل، ونورهان، وهدى مجدي، وأحمد زكريا.

أعمال شريف منير الفنانة سميحة أيوب الفنانة لقاء الخميسى حماقي

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