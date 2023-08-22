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توك شو

نماذج محاكاة وأساليب مبتكرة.. تفاصيل خطة صندوق مكافحة الإدمان والمخدرات لتوعية الطلاب

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

كشف مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تفاصيل خطة زيادة توعية الطلاب خلال الموسم الدراسي المقبل بمخاطر الإدمان، قائلًا: إنه يتم العمل على العديد من المحاور، يأتي على رأسها المحور الوقائي، متابعًا أن البرنامج يستهدف رفع الوعي بخطورة إدمان وتعاطي المواد المخدرة من خلال استخدام مكونات توعوية مرئية تعرض رحلة تعاطي المواد المخدرة ومدى الخسائر التي يتعرض لها المتعاطي.

وأضاف “وهبة” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”،اليوم الثلاثاء، أن الفيديوهات التي يتم استخدامها تعرض أنواع المواد المخدرة ومساوئها والتي تتسبب في الإصابة بالهلاوس بل تصل أحيانًا إلى ارتكاب الجرائم وتصحيح المعتقدات الخاطئة لدى الطلاب.

وتابع المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن كافة الأنشطة التي يتم ممارستها في البرنامج قائمة على أسس علمية، موضحًا أنه يتم التعرف على نوه الأنشطة الذي يجذب الطلاب من خلال عمل نماذج محاكاة وتوعية بأساليب توعية مختلفة.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الإدمان مدحت وهبة خطورة الإدمان توك شو صدى البلد

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