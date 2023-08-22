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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشكتاش التركي ينفى التعاقد مع راموس وتاليسكا

راموس
راموس

نفى نادي بشكتاش التركي شائعات التعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو راموس مدافع نادي باريس سان جيرمان السابق، وأندرسون تاليسكا مهاجم فريق النصر السعودي.

وذكر النادي التركي في بيان رسمي، أن الثنائي كانا بالفعل مدرجين في جدول ميركاتو بشكتاش.

وأضاف البيان، أن بشكتاش فتح خط مفاوضات مع راموس وتاليسكا، لكن تم انهاء المفاوضات مع الثنائي بسبب الأمور المالية.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا انسحاب نادي اتحاد جدة السعودي من سباق التعاقد مع سيرجيو راموس رغم موافقة اللاعب.

ولم يوقع راموس لأي ناد حتى الآن منذ رحيله عن باريس سان جيرمان في 30 يونيو الماضي. 

بشكتاش راموس تاليسكا النصر السعودي باريس سان جيرمان

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