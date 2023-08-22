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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب غرقا في مياه ترعة بالشرقية

أرشيفية
أرشيفية

لقي طالب بالصف الثاني الإعدادي مصرعه غرقاً بمياة ترعة الإسماعيلية أمام جلفينة دائرة مركز بلبيس. 

وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال "يوسف. ا"، 16 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي، مقيم بلبيس، "جثة هامدة"، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

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بالانتقال والفحص، تبين مصرعه غرقاً بمياة ترعة الإسماعيلية أمام جلفينة دائرة مركز بلبيس. 

وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة.

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