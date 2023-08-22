إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص واخري سوزوكي بطريق الزقازيق بلبيس أمام أبو الأخضر .وتم نقل المصابين الي مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الأحرار باستقبال كلا من "محمد ح ا" 20 سنة و"فتحي ع ن" 62 سنة و"السيد ف م" 50 سنة و"وليد م ا" 46 سنة و"عمرو م ح" 43 سنة و"احمد س ا" 25 سنة مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.



وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم اثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص واخري سوزوكي بطريق الزقازيق بلبيس أمام ابو الأخضر وتم نقل المصابين الي مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.