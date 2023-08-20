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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 12 شخصا بكدمات وسحجات باماكن متفرقة بانحاء الجسد إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق منيا القمح – الزقازيق امام المدرسة الانجليزية اتجاة الزقازيق وتم نقل المصابين الي مستشفي الزقازيق العام وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الزقازيق العام بإستقبال كلا من "ذكي خ م" 23 سنة و"محمد ط م" 26 سنة و"سعد م ا" 20 سنة و"محمد ي م" 32 سنة و"رامي م ف" 14 سنة و"محسن د ش" 30 سنة و"خالد ن ف" 31 سنة و"محمد ر م" 33 سنة و"ريانة م ر" 4 سنوات و"محمد ف ع" 40 سنة و"السيد ا ع" 22 سنة و"علي ر س" 22 سنة جميعهم مقيمين الزنكلون دائرة مركز الزقازيق مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق منيا القمح – الزقازيق امام المدرسة الانجليزية اتجاة الزقازيق وتم نقل المصابين الي مستشفي الزقازيق العام وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

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