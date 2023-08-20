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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة طفلين في حادث انقلاب موتوسيكل بالشرقية .. بالأسماء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي طفل مصرعه فيما أصيب آخر بسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق البلاشون - السعديين وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي السعديين تحت تصرف النيابة العامة وتم نقل المصاب الي مستشفي السعديين وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي السعديين بإستقبال "محمد ع م" 11 سنة مقيم انشاص الرمل "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة كما استقبلت المستشفي "عمر م ع" 12 سنة مقيم ميت معلا مصابا بسحجات وكدمات وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بطريق البلاشون - السعديين وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي السعديين وتحرير محضر بالواقعة.

الأجهزة الامنية الأجهزة الأمنية بالشرقية التحفظ على الجثة النيابة العامة إنشاص الرمل بالشرقية حادث انقلاب موتوسيكل

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