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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم موتوسكلين بطريق ابو تلجي دائرة مركز كفر صقر وتم نقل المصابين الي مستشفي كفر صقر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي كفر صقر بإستقبال كلا من "فادي ش ح" 32 سنة مقيم ابو حريز مصابا بكسر بالساق اليمني و"أحمد م ع" 31 سنة مقيم شيط الهوي مصابا بجرح قطعي بالجبهه و"عوض الله ع ع" 42 سنة و"سلوي م ع" 54 سنة مقيمين شنيط الهوي مصابين بكدمات متفرقة بالجسم وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

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وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم موتوسكلين بطريق ابو تلجي دائرة مركز كفر صقر وتم نقل المصابين الي مستشفي كفر صقر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الامنية الرعاية الصحية الشرقية النيابة العامة تحرير محضر حادث تصادم لأجهزة الأمنية

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