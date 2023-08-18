إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة بالشرقية.. أسماء

أصيب 6 أشخاص بكدمات وكسور في وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي يالقرب من كوبري سيراميكا إتجاه بلبيس عند محطة الكهرباء وتم نقل المصابين الي مستشفي الغندور بالعاشر من رمضان وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الامنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي الغندور بإستقبال كلا من "عبد الرحمن ا ا م" 25 سنة مقيم ميت حمل دائرة مركز بلبيس و"محمد ع ع ع" 26 سنة مقين بني شبل و"اسلام م ع" 28 سنة مقيم الجوسق و"السيد ج ع" 38 سنة مقيم الجوسق و"احمد م ا ح" 24 سنة مقيم ميت حمل و"أحمد ص ع ا" 25 سنة مقيم النكارية دائرة مركز الزقازيق مصابين بسحجات وكدمات بالجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة سوزوكي يالقرب من كوبري سيراميكا إتجاه بلبيس عند محطة الكهرباء وتم نقل المصابين الي مستشفي الغندور بالعاشر من رمضان وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة