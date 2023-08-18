مصرع ربة منزل غرقا بمياه بحر مويس بالشرقية.. تفاصيل

لقيت ربة منزل مصرعها غرقا بمياه بحر مويس أمام عزبة ماهر بلبيس وتم انتشال الجثة ونقلها الي مستشفى بلبيس والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال "دعاء م ص" 26 سنة مقيمه بندر بلبيس جثة هامدة وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعها غرقا بمياه بحر مويس أمام عزبة ماهر بلبيس وتم انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفي بلبيس والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.