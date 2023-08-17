مصرع طفلين شقيقين غرقا بمياة بحر مويس بالشرقية

لقي طفلين شقيقين مصرعهما غرقا بمياة بحر مويس بمركز ابو كبير وتم إنتشال الجثامين ونقلهما الي مستشفي ابو كبير وتم التحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

فيما شيع أهالي قرية كفر هربيط بمركز أبو كبير جثامين الضحيتين وسط حالة من الحزن الشديد والتي سيطرت علي جميع أهالي وأقارب اسر الضحايا مقدمين الدعوات بالرحمة والمغفرة للطفلين والصبر والسلوان لأسرتهم.

ومن جانبها فقد تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ورود بلاغا بسقوط طفلين شقيقين في مياه بحر مويس أمام قرية كفر هربيط بمركز أبو كبير وعلي الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وتم إنتشال الجثث ونقلها الي مستشفي ابو كبير.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرع كلا من الطفل "محمد" 10 سنوات، وشقيقه الأصغر "يوسف"حيث لقيا مصرعهما غرقا بمياة بحر مويس وتم التحفظ عليهم بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وتحرير محضر بالواقعة.