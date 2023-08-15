العثور على جثة مجهولة الهوية في ترعة الإسماعيلية بالشرقية

عثر أهالي مركز بلبيس بمحافظة الشرقية علي جثة لشخص مجهول الهوية غارقاً بمياه ترعة الإسماعيلية أمام الزوامل وتم انتشال الجثة ونقلها الي مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال جثة مجهولة الهوية وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة.
وبالانتقال والفحص تبين عثر أهالي مركز بلبيس علي جثة لشخص مجهول الهوية غارقاً بمياه ترعة الإسماعيلية امام الزوامل. وتم انتشال الجثة ونقلها الي مستشفى بلبيس وتم تحرير محضر بالواقعة.